Senador Gladson Cameli acompanha prefeita Marilete nos bairros alagados em Tarauacá

O senador Gladson Cameli (PP-AC) encerrou no final da tarde desta segunda-feira (30) sua agenda de recesso no município de Tarauacá, onde visitou junto com a prefeita Marilete Vitorino (PSD) e o deputado estadual Nicolau Junior (PP), famílias desabrigadas pela cheia dos rios Tarauacá e Murú. Mais de 20 mil pessoas na zona rural e zona urbana estão atingidas pela enchente. A prefeita decretou situação de emergência.

Parte da campanha desenvolvida nas redes sociais pelo senador e o deputado estadual Nicolau Júnior resultou na doação de cestas básicas, que foram entregues à secretária de Ação Social do município, Deise Maria Sampaio Figueiredo. Para o deputado, esse é um momento que todos devem ajudar.

Na tarde de ontem Cameli percorreu de voadeira ao lado da prefeita Marilete Vitorino, o deputado estadual Nicolau Júnior e agentes do Corpo de Bombeiros Militar as famílias dos bairros Senador Pompeu (Bairro da Praia), Bairro Novo e Bairro Triângulo. Nessa região 16 mil pessoas estão atingidas. Na Escola José Augusto de Araújo estão abrigadas as primeiras famílias retiradas das áreas alagadas.

“Além do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, o ministro da saúde, Ricardo Barros já se colocou à disposição das prefeituras para ajudar as famílias atingidas, demonstrando total sensibilidade do Governo Federal quanto à situação de emergência das famílias vitimadas pela enchente deste ano”, disse o senador.

Para a prefeita Marilete Vitorino, a visita do senador ao município acontece no momento em que todos estão precisando de ajuda de maneira urgente. “O senador sempre esteve atento aos problemas enfrentados por nossa população. Sua mão esta sendo estendida no momento em que mais precisamos”, disse a prefeita.

Recesso parlamentar – Gladson Cameli aproveitou para fazer uma avaliação de sua agenda de recesso nos 14 municípios visitados no mês de janeiro. Para ele, o país dá os primeiros sinais de saída da crise no momento em que a grande maioria das cidades enfrenta sérios problemas de infraestrutura urbana e rural e, ainda, ausência de políticas sociais.

Para saída da crise o parlamentar defendeu encontros com bancadas de vereadores e representantes da sociedade civil organizada. Cameli retorna na manhã desta terça-feira (31) para Brasília onde retoma os trabalhos legislativos no Senado Federal. Ele afirma que este ano deve ser o de grandes reformas e da retomada do crescimento no país.

