Senador Gladson Cameli anuncia abertura do mercado peruano para exportação da carne suína

O senador Gladson Cameli (PP-AC) anunciou no início da noite desta quinta-feira (28), durante a solenidade de assinatura de convênio entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e as prefeituras de Cruzeiro do Sul e Porto Walter, a abertura do mercado peruano para exportação da carne suína do Acre. A notícia foi dada ao senador pelo ministro Blairo Maggi, no final da tarde de ontem.

“O ministro me telefonou para anunciar esse importante passo para a economia acreana. Blairo Maggi assumiu esse compromisso quando esteve no Acre reunido com o setor produtivo. Até 30 de novembro os procedimentos necessários para a abertura do mercado e a exportação de carne suína deverão estar concluídos”, disse Cameli.

Em março, quando esteve no Acre, Blairo Maggi defendeu o fortalecimento de cadeias produtivas que visassem à extração da proteína animal, aliado forte da pecuária. O superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) no Acre, Luziel Carvalho, informou que o ministro se reuniu com o setor de produção suína e garantiu abrir o mercado andino.

“A indústria Dom Porquito estava emperrada sem conseguir fazer essa negociação, levando em consideração esse fato. Essa notícia é um avanço muito grande para a economia do Acre. O ministro consolidou ontem o acordo bilateral com o Peru e está em viagem para a Bolívia na tentativa de ampliar ainda mais esse acordo”, comentou Carvalho.

Durante entrevista coletiva, o senador Gladson Cameli disse que o setor produtivo acreano vai se fortalecer com a exportação que, para o progressista, consolida o esforço de integração que vem sendo feito nos últimos anos.

“A suinocultura do Acre só tem a ganhar e a crescer, impulsionando o agronegócio. O ministro Blairo Maggi está de parabéns pelo esforço e o compromisso de ajudar o estado. E nós vamos continuar trabalhando para consolidar esse projeto de integração e intercâmbio cultural, ambiental e econômico com os países andinos”, disse Cameli.

O diretor-presidente da indústria Dom Porquito, Paulo Setoyo, ficou agradecido com o empenho do senador Gladson Cameli e do Ministério da Agricultura no Acre pela grande conquista para a economia do estado.

