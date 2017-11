Senador Gladson Cameli anuncia investimentos de R$ 77 milhões no setor energético do Acre

O senador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou no início da tarde desta quinta-feira (09), investimentos de R$ 77 milhões no setor energético do estado do Acre. Os recursos oriundos do Ministério das Minas e Energia serão destinados para continuidade do programa Luz Para Todos, no valor de R$ 65 milhões e R$ 12 milhões serão investidos no fortalecimento e ampliação de redes.

“Estamos ajudando a promover, através do programa Luz Para Todos, a inclusão social das famílias rurais, só sabe a importância desse investimento, as pessoas de baixa renda que vivem nos lugares mais isolados desse estado” comentou o senador.

O senador debate com prefeitos e a representação da Eletrobras no Acre, o estreitamento das parcerias na execução dos investimentos no setor energético. Cameli cobrou do presidente da Eletrobras no Acre, a renegociação da cobrança da taxa de administração do convênio da COSIP que estar atualmente estipulada em 10% mensal. Os prefeitos solicitaram a alteração dessa taxa para 5%.

Para Cameli, os investimentos de R$ 12 milhões na distribuição de energia para os municípios do Acre, irão resolver os problemas de oscilação de energia constante nos municípios de Capixaba, Brasiléia, Epitaciolândia.

“Na nossa capital a previsão é de R$ 3 milhões de investimentos, e R$ 2,5 milhões para fortalecer o setor energético em Cruzeiro do Sul. Outros R$ 6,5 milhões estão destinados para o sistema nos demais municípios do Acre”, acrescentou Cameli.

O presidente da Eletrobrás Distribuidora Acre, Ricardo Xavier, citou que a regulamentação de novos consumidores que vivem na clandestinidade, vai oferecer maior segurança no sistema.

