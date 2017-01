Senador Gladson Cameli cumpre agenda com prefeitos e empresários do Alto Acre

Alexandre Lima e Marcus José

O senador acreano pelo Partido Progressista (PP), Gladson Cameli, juntamente com os vereadores Joelso Ponte e Charbel Saady, realizou sua primeira visita institucional ao município de Brasiléia na tarde desta terça-feira, dia 17, onde foi recebido pela prefeita Fernanda Hassem (PT) juntamente com seus secretários.

A visita tinha com pauta, a continuação do apoio do gabinete do senador junto ao Município como aconteceu nos últimos anos, onde conseguiu alocar várias emendas que foram investidas, apesar de algumas terem retornado por falta de planejamento da gestão ‘tampão’ nos últimos seis meses de 2016.

Uma as boas novas trazida pelo senador, seria a aprovação da liberação de parte de recursos junto com a bancada acreana em Brasília (DF) para que o hospital regional desse continuidade às obras e agilize a entrega o mais breve possível.

Gladson destacou para a prefeita, que estará disponível para que sua gestão tente reverter e consiga realocar emendas das ruas Joaquim Macedo e José Ribeiro, onde somam pouco mais de R$ 800 mil reais e já deveriam estar prontas desde o semestre passado.

Em relação a obra do anel viário, onde serão investidos mais de R$ 60 milhões de reais, Gladson acredita que até o mês de março próximo, os trabalhos já comecem, uma vez que conta com o apoio da bancada federal acreana, convênios com o Ministério do Transporte e Dnit, além dos técnicos do Deracre que estão empenhados para liberar o edital da licitação.

O assunto da Avenida Manoel Marinho Montes, também foi pauta no encontro. Gladson lamentou muito e destacou que está disponível com a atual gestão, para que juntos possam terminar projetos e enfim possam entregar por completo e dar por encerrado esse assunto.

“Estou aqui para firmar junto à prefeita Fernanda Hassem sem distinção de cor partidária, nosso apoio para que Brasiléia volte a receber recursos federais, pois, acredito que com da bancada federal em Brasília, retorne ao trilho do desenvolvimento”, disse o senador.

Para Fernanda, essa visita aos 17 dias de sua gestão, vem mostrar que está no rumo certo e irá precisar muito do apoio da bancada federal, independente de partido. “Estamos felizes, o Senador foi um dos maiores locadores de emendas para Brasiléia e queremos continuar com essa parceria, pois, quem ganha com isso é os munícipes que poderão receber uma cidade melhor. Estaremos nos reunindo futuramente para traçar metas e garantir que esses recursos retornem o mais breve possível”, disse a gestora.



