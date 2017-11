Senador Gladson Cameli libera mais de R$1 milhão para municípios do Acre

Os recursos irão garantir a compra de equipamentos e a construção do Mercado do Peixe para a princesinha do Yaco

O senador Gladson Cameli (PP-AC) conseguiu a liberação de R$1.195.856,00 (um milhão, cento e noventa e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), do Ministério da Defesa, para os municípios de Capixaba, Mâncio Lima e Sena Madureira.

Gladson informou que o trabalho para conseguir a liberação dos recursos é a demonstração do empenho para ajudar as prefeituras acreanas. “Nosso esforço em conseguir liberar nossas emendas tem gerado resultados positivos para nosso estado. Sabemos das dificuldades dos municípios e queremos melhorar a vida do cidadão acreano. Sabemos a diferença que esses recursos farão na vida das pessoas”, disse Cameli.

Para a construção do Mercado do Peixe em Sena Madureira foi liberada a segunda parcela de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Para o município de Mâncio Lima, conhecido por ser o município mais ocidental do Brasil, foi garantido R$445.856,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais) para compra de um caminhão basculante que vai transportar grandes quantidades de materiais. Localizado no Vale do Acre, Capixaba, foi destinado R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para compra de máquinas e equipamentos.

Na semana passada, o senador Gladson Cameli destinou R$1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil) para fortalecer a agricultura familiar dos municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.

