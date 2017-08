Senador Gladson Cameli visita obras da BR-364 e prestigia abertura do Festival do Açaí, em Feijó​​

O senador Gladson Cameli (PP-AC) participou nesta sexta-feira (11), juntamente com o senados Sérgio Petecão (PSD-AC), o deputado federal Major Rocha (PSDB-AC) e os deputados estaduais Nicolau Júnior, Nelson Sales (ambos do PP), Jairo Carvalho (PSD) e Luiz Gonzaga (PSDB), da abertura oficial do Festival do Açaí, na cidade de Feijó.

Cameli percorreu de carro os 400 km de Rio Branco até a cidade de Feijó. Ele aproveitou para fiscalizar junto com a bancada federal e estadual, as obras de restauração da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Tarauacá.

“Mesmo com todas as dificuldades de se construir uma rodovia nessa região, os serviços estão avançando. Se pensarmos que mais de 250 mil pessoas dependem dessa rodovia, com certeza, ficaremos felizes em ver as máquinas aproveitando o verão”, disse o senador.

No canteiro de obras da empresa LCM, em Sena Madureira, o senador junto com a bancada e o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) no Acre, Thiago Caetano, fez paradas em vários trechos onde as obras estão acontecendo até as margens do Rio Purus.

Durante a noite, o senador prestigiou a abertura oficial do Festival do Açaí. Cameli fez questão de cumprimentar os comerciantes e a população que lotou o contorno da rua Beira Rio. Para o senador, o festival mostra um potencial econômico que precisa ser priorizado na política produtiva.

“O Açaí é um produto que pode alavancar a nossa economia. O Acre precisa abrir suas portas para o desenvolvimento, gerando emprego e renda para a sociedade. O festival está organizado. O prefeito Kiefer Cavalcante e sua equipe estão de parabéns”, destacou o senador.

Neste sábado, Cameli e os membros da bancada federal e estadual participam de encontro com produtores rurais no km 42 da BR-364.Ele também visita agricultores do Ramal dos Pintos.

