Senador pede união da bancada do Acre para enfrentar violência no estado

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) pediu, em entrevista à Rádio Senado, uma união de esforços dos senadores e deputados federais do Acre para solicitar ajuda do governo federal diante da onda de violência no estado. No último final de semana, uma série de ataques atingiu a capital, Rio Branco, e municípios do interior.

egundo a Secretaria de Segurança Pública, foi uma retaliação de facções criminosas à instalação de bloqueadores de sinal de celular nos presídios estaduais. “O governo federal precisa dar atenção ao Acre. Estamos numa situação muito difícil, e a população está em pânico”, disse Petecão.

