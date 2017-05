Senador Petecão cumpre agenda com comunidade dos municípios de Tarauacá e Jordão

O Senador cumpriu agenda por todo o final de semana nas cidades do interior do Acre

WILLIANDRO DERZE

Após retornar de Brasília, o senador Sérgio Petecão (PSD) cumpre agenda nos municípios de Tarauacá e Jordão. O parlamentar que mais alocou emendas para as duas cidades passou a manhã desta quinta-feira (25) visitando famílias tradicionais e conversando com comunidades de vários bairros.

Logo cedo Petecão passou no mercado do município de Tarauacá, conversou com os produtores rurais e seguiu sua rotina de compromissos, comparecendo a uma grade reunião na Câmara Municipal. Para o senador, a população quer ver os parlamentares acompanhando de perto a vida do município.

“Tenho realizado esse trabalho de estar sempre presente nas comunidades e visitando os municípios como deputado Estadual, Federal e atualmente como senador. Então todos sabem do meu compromisso de verificar de perto as necessidades da população do interior. No que eu puder contribuir com mandato que o povo me concedeu, seja trazendo emendas ou procurando recursos junto aos ministérios, estaremos sempre empenhados, fui eleito para isso”, destacou Petecão.

No sábado (27) o parlamentar tem agenda na comunidade Paraíso, que fica a 9 horas de viagem de barco pelo Rio Tarauacá. Depois dessa agenda, o senador segue para o município de Jordão, onde se reúne com lideranças comunitárias e o prefeito Elson Farias (PCdoB).

