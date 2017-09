Senador Petecão lança programa na internet que para debater questões do Acre

Utilizando as mídias sociais para repercutir temas relevantes à população acreana, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) lançou, nesta quarta-feira (19), o primeiro episódio do programa Povo Fala. No programa, o parlamentar comenta vídeos gravados pela população sobre pontos críticos enfrentados pela sociedade acreana frente à prestação de serviços públicos em diversas áreas, como saúde, segurança pública, educação e infraestrutura.

No primeiro episódio, o senador comentou o desentendimento entre agentes do RBTrans e um mototaxista que trafegava com a licença vencida. Sobre o caso, senador destacou que defende a aprovação do Projeto de Lei 309/2017, de sua autoria, que impede a apreensão de veículo do condutor que não esteja devidamente licenciado. “Os órgãos de trânsito têm outras formas de fazer com que os impostos sejam pagos, com a aplicação de multas e outras iniciativas; porém, apreender o bem particular é inconstitucional e gera danos ao cidadão, que muitas vezes depende do veículo para transportar pessoas que necessitam de tratamento médico ou para fins de trabalho”, disse. Além disso, o programa repercutiu as queixas de um paciente sobre a falta de material básico de saúde, como medicamento e gaze para curativos, no Hospital das Clinicas de Rio Branco.

A produção conta com equipe de filmagem que percorrerá os 22 municípios com o objetivo de ouvir o cidadão a respeito dos problemas dos municípios. As gravações serão iniciadas nas ruas Rio Branco e, em seguida, partirão para outras regiões do Acre.

“O objetivo do programa é dar voz às pessoas que tenham críticas sobre prestação dos serviços públicos. É uma forma de estar em contato direto com as pessoas e sobre o que acontece nas regiões. Com base no que apurarmos, daremos a nossa colaboração em chamar a atenção de autoridades responsáveis para cada situação, ou de elaborarmos estudos sobre novas leis, além da destinação mais precisa dos recursos que chegam aos municípios”, disse Petecão.

Episódio 1> Desentendimento entre agentes do RBTrans e situação precária no Hospital das Clínicas

