Senador Petecão se reúne com diretores do FNDE e pede prioridade para construção de escolas

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC), acompanhado da assessora da Prefeitura de Rio Branco e ex-deputada federal, Regina Lino, esteve reunido nesta quarta-feira (24), com diretores do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) a fim de acompanhar a análise de projetos e solicitar o desbloqueio de obras na capital e em outros municípios do Acre.

De acordo com Petecão, as prefeituras aguardam a liberação das obras por parte do FNDE para dar início às construções. “São inúmeras as escolas que tiveram projetos aprovados e até agora não houve a liberação das obras; centenas de crianças estão fora das salas de aula por questões burocráticas”, disse o senador.

Cinco escolas aguardam a liberação das obras, em Rio Branco. Os investimentos, de pouco mais de R$ 835 mil, haviam sido aprovados emergencialmente para as escolas Francisco de Paula Leite, no Bahia Nova; Frei Pelegrino de Lima, no Aeroporto Velho; Dona Mozinha Feitoza, no Ramal da Judia; Anata Turam Machado Falcão, no Quinze e a Willy Viana das Neves, na Cidade Nova.

A escola Ana Turam, na qual a situação da cozinha pode ser vista em foto, receberá o investimento de R$ 259.146,36 para a sua reforma.

Creche na Cidade do Povo

O senador solicitou ainda prioridade sobre análise da reformulação da creche da Rua 32, na Cidade do Povo. De acordo com informações da Prefeitura Municipal, as obras já foram iniciadas, porém, o material utilizado nas obras estabelecido pelo FNDE é incompatível com as características da região amazônica, além de serem de difícil aquisição.

Sérgio Petecão tratou ainda do pagamento de parcela para construção de uma escola com doze salas de aula, em Jordão, e pediu a liberação de obras nos municípios de Brasileia, Tarauacá Epitaciolândia e Senador Guiomard.

