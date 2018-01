Senador Sergio Petecão visita prefeita Fernanda Hassem e anuncia emendas para Brasiléia

Alexandre Lima e Marcus José

O senador acreano pelo PSD, Sérgio Petecão, esteve na fronteira do Acre, precisamente na região do Alto Acre, para cumprir uma extensa agenda junto às prefeituras dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, acompanhado de assessores, do deputado Jairo Carvalho (PSD) e do presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo.

Após passar por Assis Brasil, Petecão esteve no gabinete para tomar um café com a prefeita Fernanda Hassem, na companhia de assessores e secretários, onde soube do senador, que algumas emendas estarão sendo direcionadas para Brasiléia, uma vez que, não observa cores partidárias para alocar emendar aos municípios do Acre, estado esse que lhe elegeu e os interesses da população está acima de qualquer coisa.

“Sempre fiz questão em dar um tratamento especial para Brasiléia. É um município importante na regional e para o Estado, uma vez que temos a BR 317 como ligação para o desenvolvimento e passa por aqui. Nossas divergências políticas são pequenas se comparadas aos interesses dos munícipes e não estou fazendo favor, apenas estou fazendo minha obrigação como parlamentar e coordenador da bancada em Brasília. Quero ajudar muito mais e desejo uma boa gestão para a prefeita Fernanda Hassem”, disse o senador Petecão.

O senador vem se destacando no estado do Acre, com investimentos em várias áreas nos municípios. Em Brasiléia, se destaca o apoio na construção do anal viário junto a bancada acreana, onde será investido mais de R$ 60 milhões gerando emprego e renda na fronteira, além de recursos para aquisição de maquinário, recuperação de ruas e construção de prédios públicos.

Já no início de 2018, Sérgio Petecão anunciou o pagamento da primeira parcela de R$ 400 mil reais, dos R$ 800 mil recapear e construir passeio público na Rua Maria Anunciação Paula Moreira, em Brasiléia, provenientes do Orçamento da União de 2015.

“Estamos mais que felizes com a visita do senador aqui em nosso gabinete. A prefeitura de Brasiléia está adimplente para receber recursos federais e graças ao trabalho de nossa equipe, estamos aqui colhendo frutos de muito trabalho e sabemos que nossos parlamentares querem nos ajudar e estamos criando esses meios para possamos receber esses repasses e ver nosso município crescer”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.

Veja vídeo reportagem abaixo.



