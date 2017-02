Separação seria o motivo: Casa é incendiada em invasão na cidade de Brasiléia

Alexandre Lima

Uma casa localizada numa invasão chamada de Nazaré, no município de Brasiléia, foi incendiada no final do dia desta quarta-feira, dia 15. Mesmo com o apoio de moradores e equipe dos Bombeiros do 5º Batalhão, de nada adiantou.

Segundo foi apurado no local, a casa não possuía energia elétrica, com todas no local. A suspeita recai sobre o proprietário identificado como Henrique, que já havia prometido queimar a casa, por não aceitar o rompimento do relacionamento.

Tudo o que havia dentro da casa; roupas, móveis, fogão, cama e objetos pessoais, foram consumidos pelo fogo. Policiais militares foram até o local para buscar informações sobre o sinistro e souberam que a esposa, apenas identificada como Ena, não estava no local com os filhos menores.

Com as informações obtidas, os agentes saíram para tentar localizar o homem para que explicasse o motivo que levou a deixar seus filhos sem ter o que vestir e um teto para morar.

Por volta das 21 horas, o suspeito foi localizado por uma equipe do 10º Batalhão da PM do Alto Acre e conduzido para a delegacia de Brasiléia, onde será ouvido na manhã desta quinta-feira, dia 16, pelo delegado titular do Município, Roberto Lucena.

Veja vídeo do incêndio.

