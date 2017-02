“Serão liberados os recursos em apoio às vítimas da cheia em Rodrigues Alves e Tarauacá”

O senador Gladson Cameli (PP-AC) recebeu, nesta quinta feira (23) a confirmação do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, do empenho e repasse de recursos para a execução do plano emergencial da Defesa Civil em apoio às vítimas das enchentes nos municípios de Tarauacá e Rodrigues Alves.

Conforme a portaria, o município de Tarauacá receberá o valor de R$ 187.895,00 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos e noventa e cinco reais). Já o município de Rodrigues Alves será contemplado com R$ 103.700,00 (centro e três mil e setecentos reais).

Segundo a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSDB), os recursos chegarão em momento oportuno tendo em vista o agravamento da alagação no município, ainda mais agora que o Rio Tarauacá voltou a transbordar, atingindo a marca 4,4 m em menos de 24 horas, informou a prefeita. “Tarauacá a cada ano vem passando por momentos difíceis com as cheias, precisamos unir forças no sentido de minimizar o sofrimento das famílias atingidas”, concluiu.

As famílias atingidas pela cheia no município de Rodrigues Alves já receberam 289 Kits que incluem alimentação, produtos de limpeza e higiene, informou o prefeito Sebastião Correia (PMDB). Ele destacou que a ajuda do governo federal é de extrema importância para as famílias que estão desabrigadas.

Segundo o senador Gladson Cameli, o empenho da bancada federal tem sido essencial para que os recursos sejam liberados o mais rápido possível e as ações emergenciais da prefeitura atenda de maneira eficaz a famílias atingidas.

