Serviço: Processo de primeira habilitação vencido pode ser reaproveitado pelo candidato

Da redação com Notícias do Acre

Em 2016 a estudante Ana Flávia Soares (Rio Branco/Acre), deu início ao seu processo de habilitação. Após concluir as aulas teóricas e ser aprovada no teste, iniciou a fase de aprendizado prático. Porém, ao se deparar com a prova de direção a estudante, não obteve sucesso.

“Repeti o teste cinco vezes, sempre ficava muito nervosa e acabava esquecendo algum detalhe, por isso reprovava. Acabei deixando passar um tempo e quando fui retomar já tinha vencido, fiquei bastante apreensiva porque achei que teria que pagar todo o valor novamente”, explica Soares.

“Apenas se o candidato concluir 100% das aulas, tanto teóricas como práticas, é que elas podem ser reaproveitadas, caso contrario, ele deve fazer as aulas novamente e para isso terá que pagar o valor de acordo com o Centro de Formação de Condutores (CFC) que ele iniciou o processo”, explica Moisés Reis, gerente de atendimento do Detran.

Ana Flávia precisou pagar apenas R$ 300 reais, que é a taxa cobrada pela autoescola para que no dia do exame prático o candidato utilize o veículo e seja acompanhado pelo instrutor, entre outras despesas. Esse valor varia de acordo com o Centro de Formação de Condutores.

“Achei ótimo, porque inicialmente imaginei que pagaria novamente os mil e trezentos reais que havia pago no início”, enfatiza a estudante.

“Se ele iniciou em janeiro de 2016 e não concluiu até janeiro de 2017, ele só pode realizar esse reaproveitamento até janeiro de 2018, se passar desse período acaba perdendo a oportunidade”, explica Moisés Reis.

Para reaproveitar o processo de primeira habilitação, o candidato deve solicitar o serviço por meio do CFC ou no Detran Sede, localizado na Av. Ceará, 3.059, Jardim Nazle, já na regional do Alto Acre o candidato deve solicitar o serviço no 6ª Ciretran, situada na Rua 12 de Outubro, nº 635, Bairro Três Botequins. como tambem o usuário pode também procurar a OCA para realizar a solicitação.