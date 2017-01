Serviços cartorários ficam mais caros para acrianos

Corregedoria do TJAC liberou aumentou nos cartórios do Acre

JARDEL ANGELIM

Quem precisar de serviços cartorários vai pagar mais caro esse ano. É que a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça autorizou a atualização dos valores dos emolumentos dos cartórios do Acre e das custas judiciais do poder Judiciário Estadual.

Agora, com base no índice nacional de preços ao consumidor, o reajuste é de 7,38%. Conforme o tabelião Fabrício Mendes dos Santos, na verdade isso se trata de uma correção prevista em lei, que ocorre todo ano. “A ideia é corrigir os custos e não aumentar os emolumentos. Ela é feita pelo índice nacional de preços ao consumidor e reflete mais ou menos a inflação do ano anterior. Ela visa compensar os aumentos também de custos de serviços, como o aluguel, energia, o salário dos funcionários.”

A partir de agora, a autenticação e reconhecimento de firma vão passar de R$3 reais para R$ 3,20. A segunda via de documentos como: certidões de óbito, nascimento e casamento passa de R$16,40 para R$17,60. O valor da procuração sai de R$34,30 para R$36,80 e a escritura declaratória passa de R$104,60 para R$112,30. Esses serviços representam 90% da demanda nos cartórios.

Quem precisa do serviço, reclama do atendimento e dos preços. “Cheguei ontem aqui estava sem serviço, tive que voltar. Em relação ao reajuste sempre quem paga a conta é nós, o trabalhador, porque eles, façam o que façam só sobra pro trabalhador, eu acho isso um absurdo.” Reclamou o motorista, Arialdo Braga.

