Servidor é flagrado vendo site pornô em computador da UPA da capital do Acre

Um servidor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Via Verde, em Rio Branco, foi flagrado assistindo vídeos pornôs no computador da recepção do hospital. A imagem rapidamente viralizou na internet. Em nota, a Direção da UPA comentou o assunto e disse que já afastou o servidor das funções.

A gerente da UPA, Simone Prado, disse por telefone que a situação é lamentável e que já tomou todas as providências necessárias para que episódios como esse não se repitam. “Tão logo eu recebi a imagem, já tomei providências. Infelizmente isso aconteceu. Não sei como, porque os computadores da UPA tem senha para não acessar esse tipo de conteúdo”, explicou.

A imagem mostra que o servidor está em pleno exercício de suas funções enquanto acessa o site pornográfico. É possível ver que pacientes aguardam nas cadeiras da recepção. É justamente nesses computados que são feitas as fichas para os pacientes que procuram a unidade de saúde.

Do ac24horas.com