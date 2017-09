Servidores da educação infantil de Brasileia e Epitaciolândia recebem formação

SECOM

Seguindo o cronograma elaborado pela Secretaria Estadual de Educação e Esporte do Acre (SEE), as Prefeituras de Brasiléia e Epitaciolândia iniciaram na segunda-feira, 18, o curso Educar e Cuidar, Desafios da Educação Infantil.

A formação está sendo realizada no município de Brasileia, no auditório do CEDUP, terá duração de 5 dias, encerrando na próxima sexta-feira,22, e é uma realização da Secretaria de Estado de Educação, por meio da Escola do Servidor, UNIDIME e prefeituras.

O curso tem como objetivo trabalhar as concepções que fundamentam as práticas na educação infantil em função do educar e cuidar, fazendo reflexões sobre criança e infância.

“A formação que estamos realizando hoje tem um papel muito importante para os dois municípios, pois estamos propiciando aos professores, do ensino infantil, das duas cidades a desenvolver um trabalho com maior qualidade. Nós precisamos desenvolver de forma integral esse conhecimento nas crianças”, falou a secretária de educação de Brasiléia, Ramiege Rodrigues.

Esteve prestigiando a abertura do curso a Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem, a professora Márcia Barroso Loureto, a secretária de educação de Brasileia Rameige Rodrigues, o secretário de educação de Epitaciolândia Cleomar Portela, as coordenadoras de educação infantil professoras Rosa Maria e Maria Castro além das gestoras Maria Auxiliadora e Emilia Azevedo.

Com a realização da formação para os educadores dos dois municípios, encerra-se um ciclo em relação ao letramento na educação infantil.

“Nós estamos muito contente com essa parceria com a prefeitura de Brasileia, em nome da Fernanda Hassem, e governo do Estado, por meio da Escola do Servidor e UNDIME. Essa formação vem para tirar todas às duvidas, nos esclarecendo que as crianças tem que ter todo o lúdico para que os nossos alunos do ensino infantil saiam com o letramento já iniciado”, informou o secretário de educação de Epitaciolândia, Cleomar Portela.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu ao governo do Estado, ao Tião Flores prefeito de Epitaciolândia, e aos secretários de educação de ambos os municípios por saberem aproveitar a geografia das cidades para realização do curso.

“Nós temos que superar esses momentos de dificuldades, esses momentos de crise financeira utilizando a criatividade, fazendo o novo e trazendo o novo. Um dos maiores desafios é o letramento das crianças durante a educação infantil, que muitas delas tem como referencia de família a escola e suas gestoras, por esse motivo precisamos investir nos nossos profissionais e esse é o nosso sentimento enquanto prefeitura”, ressaltou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

