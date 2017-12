Servidores da educação rural de Brasileia participam de reunião de avaliação

SECOM

A Prefeita Fernanda Hassem esteve reunida na manhã de terça-feira, 19, no auditório da Secretaria Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (SEAPROF), com membros da equipe da educação que atuam na área rural do município.

O objetivo da reunião foi realizar uma avaliação do trabalho desenvolvido, pelos motoristas, monitores e prestadores de serviços, durante o ano de 2017 nas escolas nucleadas. Também foi abordada a situação dos ramais, melhorias que já foram feitas e planejar a continuação dos trabalhos para o próximo ano.

Estiveram presente funcionários das escolas Conci Alves de Melo Km26; Francisco Germano Silva Km 68 e Valdomiro Ferreira Barroso Km 19.

A prefeita Fernanda ressaltou o trabalho realizado pela equipe: “Fiquei muito feliz com essa reunião, pois nos permite um diálogo com os servidores que trabalham diretamente nas escolas rurais, nos falando da situação dos ramais, realizando o transporte dos estudantes, permitindo assim que o ano letivo seja realizado dentro do cronograma elaborado pela Secretaria de Educação. Desde já quero parabenizar a todos, em nome da Secretária Ramiege Rodrigues, pelo trabalho desenvolvido em 2017”, finalizou Fernanda.

