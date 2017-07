Servidores do Poder Judiciário do Acre ganham 30% de reajuste salarial

Reajuste será parcelado em três vezes. Tratativas contaram com apoio do Palácio Rio Branco.

Jairo Carioca

Os Servidores do Poder Judiciário do Acre aprovaram no início da tarde desta quarta-feira (12) o reajuste de 30% concedido pela presidente, desembargadora Denise Bonfim. O presidente do sindicado dos servidores, Rangel Araújo, afirmou que a negociação é histórica.

“Nas minhas três décadas como servidor do judiciário eu nunca vi uma negociação tão bem sucedida como essa, hoje é um dia histórico para os servidores” disse Rangel.

O reajuste será concedido em três parcelas, sendo a primeira (10%) no mês de setembro deste ano. Em janeiro e julho de 2018, serão completados os reajustes com parcelas de 10% em cada mês.

“Avançamos ainda no banco do horas, folga em dobro e nas diárias dos motoristas que estavam congeladas há muito tempo. Temos outros pontos que precisam ser dialogados, o importante é que existe disposição de ambos os lados para aquilo que é mais importante que é o servidor” acrescentou o presidente.

Rangel destacou as tratativas feitas entre a desembargadora Denise Bonfim e o governador Tião Viana. Para o presidente, o governo foi sensível ao apelo dos servidores do judiciário de todo o estado do Acre.

A assembleia que marcou o anúncio do reajuste aconteceu no hall de entrada da sede do Tribunal de Justiça e contou com um número expressivo de servidores.

Comentários