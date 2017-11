Servidores estaduais do Acre recebem o 13º salário apenas na véspera do natal deste ano

O impacto do pagamento deve chegar à casa dos R$ 430 milhões

Da Redação

Os servidores estaduais do Acre só vão receber o 13º salário no dia 22 de dezembro, três dias antes do natal. A informação está disponível no portal de informações do governo acreano, e segue o cronograma estabelecido pelo Executivo no início do ano.

Segundo apurou o ac24horas, o impacto do pagamento deve chegar à casa dos R$ 430 milhões. O dinheiro vai aquecer a economia que durante todo o ano deu sinais de que ainda sofre com a crise econômica que paira fortemente sobre o país desde 2015.

A Prefeitura de Rio Branco também foi procurada, mas até a manha desta terça-feira, dia 28, não havia respondido ao questionamento do portal. Portanto, ainda não se sabe quando os servidores do Executivo da Capital estadual vão receber o salário extra.

