Sesacre realiza mutirão de cirurgias para atender pacientes de quatro municípios

ALAMARA BARROS

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realiza neste sábado (5) e domingo (6) mais um mutirão de cirurgias, desta vez no município de Brasileia, onde também vão ser atendidos pacientes de Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri.

O mutirão, que faz parte do Plano de Cirurgias Eletivas, lançado no mês de junho pelo governo do Estado, prevê um trabalho integrado da Central de Regulação do Hospital das Clínicas (HC) e do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

A equipe será composta por quatro cirurgiões, dois anestesistas e seis técnicos, e deve realizar cerca de 20 cirurgias. Entre os procedimentos, estão cirurgias de hérnia, retirada de pedra na vesícula e histerectomia (quando remove-se parcia ou totalmente o útero).

Os procedimentos serão feitos no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.

