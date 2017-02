Sessão marca abertura de trabalhos na Câmara Municipal de Assis Brasil

Os trabalhos da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Assis Brasil, na fronteira com o Peru, foram abertos na manhã desta Quarta-feira (15), em sessão de cunho solene que contou com a presença do Prefeito em exercício, José Ferreira (PSD), representando o Prefeito Zum, que está em Brasília em busca da liberação de recursos federais; a Presidente da Casa, Gilda Almeida (PR), o Vice Presidente, Wendell Gonçalves, o Thyero (PR), a 1ª Secretária da Mesa, Ana Cláudia (PSD) e os demais Vereadores: Manoel Matias (PSD), Antonio Câmelo (PP), Paulo Sales (PP), Ivelina Marques (PT), Antonia Cavalcante (PC do B) e Lázaro Brasil (PC do B), entre outras autoridades prestigiando no auditório.

A abertura da solenidade aconteceu com uma brilhante apresentação do Coral Infantil do Município, regido pela Doutora, Marly de Souza, onde cantaram o Hino Nacional. Após a apresentação, as crianças foram elogiadas pelos parlamentares e plateia.

Iniciada a Sessão, usou a palavra o Prefeito em exercício que destacou o empenho de Zum, na busca de melhores condições estruturais para o município, bem como explanou sobre a forma de governo exercida pela atual gestão e também solidarizou-se com a população que está em alerta por conta do período chuvoso e alagações na cidade. Dentre outras coisas desejou um bom mandato a todos os parlamentares e parabenizou-os por terem conseguido alcançar a vereança.

A Presidente da Casa, além de fazer a tradicional saudação do Executivo Municipal, apontou diretrizes e prioridades para o biênio 2017/2018, bem como destacou que o Poder Legislativo estará trabalhando sempre em conjunto com a Prefeitura, no entanto não se eximirá do seu papel de fiscalizar o ente público.

Destacou ainda que, tem muitos projetos a serem apresentados na casa e que esses irão trazer grandes benefícios aos cidadãos.

Os demais Vereadores no ato de pronunciação, agradeceram ao público presente e aos votos de confiança recebidos na eleição, também falaram dos anseios de verear em prol de melhorias para a cidade e para o povo, também enfatizaram que têm muitas demandas de indicações e projetos para apresentar na primeira sessão ordinária, de fato e direito, que acontecerá na terça-feira (21), às 9:00hs da manhã.

Vale destacar que, de acordo com o protocolo regimental da Casa, na Sessão de Abertura dos Trabalhos Legislativos não entra matéria alguma para pauta, ou seja, não entra discussões de projetos, indicações e requerimentos, sendo com o único fim de abrir o ano Legislativo e explanação das metodologias de trabalho, tanto do Legislativo quanto do Executivo.

Por Antonia Nascimento

Comentários