SGA divulga resultado preliminar do teste de aptidão física da Polícia Militar

O candidato que deseja, poderá solicitar revisão do resultado preliminar do certame até a próxima terça-feira

NANY DAMASCENO

O resultado preliminar da prova de aptidão física do concurso público para provimento de vagas para o cargo de aluno-soldado da PMAC foi divulgado nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial do Acre.

Clique aqui para acessar o resultado preliminar com o cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. O candidato que deseja, poderá solicitar revisão do resultado preliminar do certame até a próxima terça-feira (20), por meio do site do Ibade. www.ibade.org.br.

São 250 vagas, das quais 184 são para o cargo de aluno-soldado combatente da PMAC para o sexo masculino, 46 para o sexo feminino. Mais dez vagas são para o cargo de aluno-soldado músico e outras 10 para o cargo de aluno-soldado de saúde para ambos os sexos.

Os candidatos que desejarem mais informações referentes ao concurso público poderão entrar em contato com o Ibade por meio dos telefones (21) 3674-9190, Rio de Janeiro, (68) 3025-0735, Rio Branco, ou pelo e-mail [email protected]

Comentários