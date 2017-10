Sindicalista denuncia suposta lavagem de dinheiro no governo do Acre na contratação de terceirizados

O líder sindical João Batista, membro do Sindicato dos Servidores da Saúde do Acre (Sintesac), utilizou a internet na última segunda-feira (9) para criticar a publicação feita pelo governo do Acre para abertura de processo licitatório para contratação de mão de obra que substituirá os servidores do Pró-Saúde.

No Facebook, João reagiu com indignação à contratação de servidores temporários com salários que chegam quase a R$ 6 mil reais mensais. Em sua postagem, o sindicalista chega a chamar atenção do Ministério Público Estadual (MPE) e pede que investiguem as contratações com salários tão altos e levanta a suspeita de uma suposta lavagem de dinheiro.

“Será que isso não é lavagem de dinheiro? Cadê o Ministério Público?”, questiona o sindicalista

João Batista lamentou que enquanto servidores terceirazados sejam contratados por um valor acima do mercado, os servidores concursados não têm sequer um reajuste salarial.

“Um Estado que paga salário mínimo para servidores concursados, se dá o direito de contratar empregados temporários e nível médio com remuneração de quase R$ 6 mil reais. Que estado é esse? Enquanto isso pais de família concursados estão perdendo seus empregos. Tudo isso publicado em Diário Oficial. Cadê a Promotoria do Patrimônio Público do MPE? Os deputados de oposição? Será que isso não é uma lavagem de dinheiro público?. Fica aqui minha indignação”, desabafa.

A indignação do sindicalista foi apoiada por dezenas de outras pessoas, entre elas Edson Souza, um dos aprovados em recente concurso público que ainda aguarda convocação.

“Enquanto isso os aprovados da Sesacre, os concursados, ficam em segundo plano e, no entanto, terceirizam mão de obra e os aprovados em concursos públicos, dentro do número de vagas e cadastro de reserva, ficam esquecidos”, diz.

A indignação dos servidores da saúde aconteceu no mesmo dia em que que o governo do Acre publicou as diretrizes do processo seletivo para contratação de pessoa física e jurídica para a prestação de serviços de Apoio Técnico Administrativo e Operacional, a chamada atividade meio.

Por Gina Menezes

