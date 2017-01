Sindmed-AC denunciará governo por abandonar obra da maternidade de Feijó

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) denunciará o governo do Estado ao Tribunal de Contas da União (TCU), ao Ministério da Saúde (MS), ao Ministério Público Estadual e Federal por não ter entregue a Maternidade de Feijó. O motivo é que a obra foi iniciada em 2011 com a previsão de conclusão da obra em seis meses.

Sem a estrutura, os pacientes e servidores são obrigados a utilizarem o Hospital Geral de Feijó que apresenta a falta de medicamentos e aparelhos capazes de oferecer o suporte necessário à população do município, além da falta de médicos suficientes para o atendimento.

“A construção da maternidade está paralisada há anos e isso é uma irresponsabilidade da gestão que deveria ter entregado o espaço para os cidadãos”, protestou o presidente do Sindmed, Ribamar Costa.

O Sindicato ainda recebeu uma denúncia de que o encanamento do esgoto estaria estourado, resultando em vazamento e contaminação da área.

“Nosso setor jurídico já está tomando conta do caso, porque existem irregularidades graves e que acabam expondo todos os profissionais a uma situação degradante, sujeitando os médicos ao mau cheiro e ao risco da contaminação”, afirmou Ribamar Costa.

A atuação do Sindmed ainda implica no ajuizamento de processo contra os gestores por assédio moral contra os profissionais do hospital.

Comentários