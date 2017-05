Sindmed-AC oferece curso na Região do Alto Acre

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) oferece entre os dias 2, 3 e 4 de junho, em Brasileia, uma série de cursos para os médicos da Região do Alto Acre. O objetivo é atender a uma reivindicação da classe e proporcionar maior capacitação dos profissionais.

A categoria contará com temas como “Reanimação Neonatal”, “Partograma”, “Assistência ao Parto e Gravidez de Alto Risco” e “Assistência ao Trauma”. A meta é oferecer maior qualificação, melhorando o trabalho do profissional e beneficiando a população, segundo o presidente do Sindmed-AC, Ribamar Costa.

“A proposta é buscar mais conhecimentos para todos nossos associados, beneficiando a população de forma direta e garantindo que o trabalhador esteja mais seguro em atuar em casos de emergência”, explicou o sindicalista.

O vice-presidente, Murilo Batista, afirmou que, além da defesa da classe nas causas por melhores condições de trabalho e remuneração, o Sindicato vem atuando para proporcionar mais oportunidades ao médico.

“Buscamos mais oportunidades de trabalho ao reivindicar o concurso público, em 2013, e ao oferecer um pré-concurso aos associados que participaram daquele certame. Ainda apoiamos e participamos da organização de cursos para várias especialidades”, afirmou Murilo.

O 1º secretário do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, explicou que no ano passado o Sindicato ofereceu a classe o curso de perícia médica e o curso de Urgência e Emergência durante a Semana do Médico.

“Temos um histórico de atuação, oferecendo o curso de Perícia Médica Legal para profissionais do interior, além de reivindicar que um profissional possa atender os casos de corpo de delito, evitando que essas demandas cheguem aos hospitais, em que se atendem as urgências e as emergências. Agora, é preciso que os profissionais possam ter condições para atuar nos municípios e estamos lutando por isso”, afirmou o sindicalista.

