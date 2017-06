Sindmed denunciará governo ao MPE pela falta segurança

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) denunciará ao Ministério Público Estadual (MPE) o governo do Estado que não atendeu as reivindicações de melhorias na segurança dos hospitais. Há dois anos a entidade cobra mais policiamento e vigilantes armados nas unidades de saúde.

Segundo o presidente do Sindmed, Ribamar Costa, os gestores sabem das falhas que acabam expondo servidores e pacientes. A entidade reivindica policiamento fixo em todos os hospitais, além da criação do controle de acesso às instituições, reprimindo os furtos recorrentes.

“O poder publico tem negligenciado a segurança dos médicos, servidores e pacientes e não tem dado atenção merecida a essas questões de violência que estão ocorrendo dentro das unidades de saúde, em que duas mortes já se consumaram, sendo uma no hospital de Sena Madureira e outra no hospital de Senador Guiomard”, afirmou o sindicalista.

O Sindmed participou de uma comissão que acabou sendo criada por várias entidades depois de um assalto realizado ao Hospital das Clínicas. Na época, sindicalistas e organizações sociais chegaram a fechar a BR-364 em protesto pela redução da quantidade de vigilantes.

“Com a escalada da violência urbana em nosso Estado, o governo tem a obrigação de manter a proteção dos servidores nas unidades de saúde”, finalizou Ribamar Costa.

