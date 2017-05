Sinhasique cobra efetivo policial suficiente para combater criminalidade em Sena Madureira

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (24), para pedir mais segurança no município de Sena Madureira.

“Estive lá, na segunda-feira (22), para a I Conferência de Saúde da Mulher e fui abordada por várias pessoas que reclamaram da insegurança no município. E, ontem (23), estava almoçando quando o prefeito Mazinho me ligou para falar da tentativa de homicídio ocorrida dentro da escola Hermínio de Melo”, declarou a deputada.

Durante a sessão, a parlamentar mostrou o bilhete que recebeu de moradores de Sena, pedindo que o Governo do Estado mandasse uma equipe permanente do BOPE para auxiliar no combate à criminalidade.

O bilhete dizia: “A criminalidade está demais. As famílias não tem mais sossego nem em suas casas com a guerra entre as facções. A população pede socorro no combate à violência”.

A deputada relatou que a Escola Hermínio Melo fica em frente à Delegacia, que está fechada para reforma há 2 anos. “Não basta fazer força tarefa para prender quem atirou no aluno, é preciso permanecer em Sena. Pois a situação do município com relação à segurança púbica é caótica”.

Conquista

A deputada aproveitou a sessão para comemorar o empenho de emenda do Programa Calha Norte para a aquisição de uma van adaptada para o Centro de Reabilitação Dom Bosco.

“Em meio a tantas notícias ruins, recebo a informação de que o deputado federal Flaviano Melo (PMDB), a meu pedido, conseguiu empenhar emenda parlamentar para a aquisição de van para transporte das crianças atendidas pelo Dom Bosco”.

