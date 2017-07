Sinhasique denuncia que por falta de pagamento Sigo está fora do ar

A peemedebista Eliane Sinhasique usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para denunciar que por falta de pagamento, o Sistema Integrado de Gestão Operacional está fora do ar. Sem o sistema, o registro de Boletins de Ocorrência está prejudicado.

“Estão registrando os Boletins de Ocorrência no word. A minha assessora Joelma teve o carro dela roubado, fez o Boletim de Ocorrência, perdeu, voltou lá para pegar a 2° via e, para a nossa surpresa, não havia registro de que o carro dela havia sido roubado porque o Sigo está fora do ar”.

Segundo a parlamentar, o Estado deve R$ 820 mil para a empresa CompNet, que operacionaliza o Sigo no Estado do Acre.

O Estado substituiu o Sigo pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). No entanto, o Sigo é criptografado e não permite a transposição de dados de um sistema para o outro.

“Então tudo o que foi registrado até agora ficou perdido, enquanto o Governo do Estado não paga o que deve para a empresa que operacionaliza o Sigo no Estado do Acre”.

