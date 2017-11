Sinhasique diz que carros roubados não estão sendo registrados no Sistema da Polícia

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) voltou a falar de Segurança Pública, na manhã desta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Segundo ela, apesar do grande números de veículos roubados, alguns não estão sendo registrados no Sistema Integrado de Segurança Pública.

“Minha assessora Joelma teve seu Fiat Uno roubado no dia 24 de fevereiro deste ano, foi à Delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência. Mas, para a nossa surpresa, o carro dela está até hoje sem registro de roubo no Sistema Integrado de Segurança Pública”.

Até ontem, o carro tinha 25 multas, todas geradas após o roubo. “A pessoa roubou o carro de uma trabalhadora e está desfilando por aí sem que polícia e os agentes de trânsito saibam que esse veículo é roubado”, explicou a parlamentar.

A Insegurança tomou conta da população. Só no mês de outubro, foram registrados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, 30 roubos de veículos. “Estão roubando um veículo por dia. O número é alarmante e o pior é que a maioria desses carros não estão registrados no Sistema”.

Sinhasique culpa a má administração pública do Estado pelo aumento da violência. “O que temos são exemplos do quão incompetente e ineficiente é a nossa Segurança Pública. Até a data de ontem, foram registradas 294 mortes violentas (por arma de fogo, arma branca ou espancamento)”.

