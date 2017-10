Sinhasique diz que moradores da Cidade do Povo estão abandonando suas casas para fugir da violência

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) voltou a falar de violência, na manhã desta quarta-feira (18), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Segundo ela, até o dia 15 de outubro, já ocorreram 271 assassinatos no Estado do Acre, destes 114 menores de 25 anos de idade.

“Manchetes do dia: Adolescente de 13 anos morre e outro fica ferido após serem atingidos a tiros no centro de Rio Branco; Morre bebê que foi retirada aos 7 meses da barriga após mãe ser baleada em Rio Branco; Grávida baleada que fez cesárea de emergência morre na sala de cirurgia em Rio Branco; Dupla em motocicleta executa jovem a tiros no Residencial Santa Cruz; Tiroteio no bairro seis de agosto deixa ao menos 5 feridos. Até quando veremos essas notícias?”, questionou a parlamentar.

O clima de insegurança se instalou na capital. “Estou ansiosa pelo encontro dos governadores que vai discutir a violência, que segundo o governador do Acre está pior do que a Colômbia de Pablo Escobar”.

Para Eliane, além de comparar o Acre com a Colômbia, é preciso se espelhar no trabalho de combate à violência que o país fez. “Eu espero que o governador faça um estudo do que foi feito lá para reduzir os índices de violência e coloque em prática no Acre”.

Cidade do Povo

Moradores da Cidade do Povo estão indo embora por conta da falta de Segurança Pública. “A Cidade do Povo está virando uma cidade fantasma. As pessoas que sonharam com suas casas próprias, sonharam em morar num conjunto habitacional que seria o melhor dos melhores que o Estado do Acre poderia ter, estão abandonando as suas casas para fugir da violência”.

