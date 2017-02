Sinhasique pede atualização de cadastro para que notificações de multas sejam entregues

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) reclamou, na manhã desta quinta-feira (9), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que os proprietários de veículos estão tendo dificuldades em recorrer de multas porque muitas notificações não estão chegando em suas residências.

“Diante das inúmeras reclamações que recebemos, procuramos os Correios e nos reunimos com o diretor regional, Raimundo Luiz de Souza, que nos passou que o problema ocorre porque os endereços dos proprietários de veículos estão errados, incompletos e por outros motivos”.

Segundo planilha dos Correios, no mês de novembro de 2016, das 27.300 (vinte sete mil e trezentas) correspondências postadas pelo Detran, 15.975 (quinze mil novecentas e setenta e cinco), mais da metade, foram devolvidas.

“Por conta desse problema, as notificações de multas estão sendo feitas via Diário Oficial, mas a população não tem o hábito de abrir o Diário pela Internet. Então, não sabe que está sendo notificada. Com isso, perde o prazo para recorrer das multas”.

Para solucionar o problema, Sinhasique sugere que seja feito um recadastramento no Detran, em seus guichês ou pela Internet. “Estamos elaborando uma lista de sugestões para que o Detran possa melhorar essa comunicação com o proprietário de veículos”.

Vagas em concurso

A deputada também falou da necessidade de contratação de papiloscopístas. “O presidente do Sindicato dos Papiloscopístas me relatou que hoje temos apenas 13 em Rio Branco, e destes, 5 já pediram aposentadoria. Na década de 80, tínhamos 71, e agora em 2017, ficaremos com apenas 8”.

Sinhasique pede que o Governo do Estado e a Polícia Civil abram 20 vagas para papiloscopístas no Concurso que será aberto.

