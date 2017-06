Sinhasique pede convocação de secretário de saúde para esclarecer atrasos na entrega de hospitais

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) apresentou, na manhã desta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), requerimento solicitando a presença do secretário de Saúde, Gemil Júnior, para prestar esclarecimentos sobre obras de hospitais paralisadas ou com a entrega atrasada.

“Estamos cansados de falar de obras inacabadas aqui na Assembleia e não termos explicações concretas para o problema. Quero ouvir do secretário as explicações para tanta demora na construção de hospitais públicos tão importantes para a nossa população”.

A parlamentar citou o atraso nas obras do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Acre), do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), do Hospital de Brasiléia, Hospital de Feijó e Unidade de Pronto-Atendimento de Cruzeiro do Sul.

“O Hospital de Brasiléia começou a ser feito por R$ 50 milhões, já consumiu mais de R$ 70 milhões. Deveria ter sido entregue no dia 2 de novembro de 2014 e até hoje as obras não foram concluídas. A construção do HUERB se arrasta há 8 anos. Entregaram apenas a recepção do Into e até hoje não concluíram o restante. É inadmissível que se trate a saúde do Acre com tanto descaso”.

Sinhasique também quer informações sobre denúncia, sob o número 11.2016.00000071-7, protocolada no Ministério Púbico Estadual sobre aluguel de contratos no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), na Fundação Hospitalar e na UPA do 2° Distrito.

“Há fortes indícios de que está havendo desvio de recursos com essas manobras de colocar na escala pessoas que não aparecem para trabalhar, de pagar plantão extra de enfermeiro para quem não é enfermeiro. E, segundo a denúncia, com a conivência dos gestores dos Hospitais”.

Veja vídeo da visita da deputada na cidade de Brasileia, onde visitou o canteiro de obras do hospital que deveria ter sido entregue no ano de 2014.

Comentários