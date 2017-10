Sinhasique pede que PF investigue mutirões de cirurgias no Acre

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (25), para comentar a Operação Asfixia, deflagrada pela Polícia Federal, com o objetivo de desarticular esquema de fraudes e irregularidades envolvendo licitações e contratos firmados entre a Secretaria de Saúde do Estado do Acre e Fundação Hospitalar.

Dentre os crimes investigados, estão a adulteração de cilindros de oxigênio, sobrepreço em contratos, favorecimento à empresas suspeitas e deficiência nos controles de entrega dos cilindros contratados.

“Eu gostaria muito que, além disso, a Polícia Federal se debruçasse sobre a contratação de equipes de especialistas médicos, que vem para o Estado do Acre fazer os tais dos mutirões”, declarou a parlamentar.

Segundo ela, mesmo tendo especialistas no Acre, o Governo deixa a fila de espera por cirurgias crescer para justificar a contratação de médicos especialistas de outros Estados para realizar mutirões.

“A Fundhacre tem, hoje, 7 otorrinolaringologistas contratados. No entanto há 6 anos não fazem cirurgia de nariz, ouvido e garganta. Para o Governo, é preferível deixar o povo esperando, sofrendo, para juntar um monte de gente que justifique esses mutirões a preços absurdos”.

Eliane frisa que esse fato merece investigação. “É uma forma de tirar dinheiro do povo do Acre. Qual é o segredo? Qual é o mistério? Porque é que o Governo do Estado paga milhões por equipes de especialistas quando nós temos muitas dessas especialidades aqui?”, questiona.

A parlamentar desabafa: “Não estão roubando apenas no oxigênio dos hospitais. Roubam também a saúde e a paciência de quem espera anos por uma cirurgia. Tem gente esperando há 6 anos por cirurgia no ouvido. Isso precisa ser investigado. O nosso povo não aguenta mais”.

Comentários