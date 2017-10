Sinistro: Casa é consumida pelo fogo na cidade de Brasiléia

Alexandre Lima

Combatentes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre foram acionados na manhã deste domingo (29), para o Bairro José Moreira, localizado na parte alta da cidade de Brasiléia, onde uma casa estaria sendo consumida pelo fogo.

No local avisado, já encontraram uma pequena casa de madeira já com mais da metade incendiada. Infelizmente, tudo o que havia dentro foi consumida pelas chamas e a moradora, identificada como Rutelene Lopes Barroso, 34 anos, foi localizada fora da residência socorrida por terceiros.

As autoridades estão investigando o caso para tentar descobrir o que possa ter causado o sinistro na pequena residência. Incialmente se acredita em um curto na rede elétrica, ou a hipótese de que tenha deixado algo que alcançou a madeira e iniciou o incêndio.

Mesmo com o trabalho dos Bombeiros, foi informado que a moradora teria ficado apenas com as roupas do corpo, perdendo todo o que havia dentro.

