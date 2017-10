Sinjac se reúne com profissionais da fronteira

Dando seguimento a realização do censo 2017, membros da diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (Sinjac) se reuniram com comunicadores da fronteira entre Brasil e Bolívia na cidade de Brasiléia.

Reunidos na sede da rádio, o presidente do sindicato, Victor Augusto Nogueira de Farias, realizou uma explanação de como está a organização interna e demandas da entidade.

“Demoramos um pouco em conseguirmos realizar esses encontros nos munícios acreanos devida a necessidade de reorganizar a Casa para oferecer melhores condições e estruturas aos profissionais da capital e do interior. O primeiro município no qual estamos realizando o censo é em Brasiléia. Pretendemos sentar com colegas de Assis Brasil, Xapuri e Epitaciolândia antes de seguirmos para o Juruá e realizarmos essa atualização”, disse Victor.

O censo servira para atualizar os dados dos profissionais já sindicalizados e buscar novos associados para fortalecer a categoria. O próximo encontro já está marcado para acontecer no dia 3 de novembro.

