SinproAcre deve apresentar proposta de PCCR até dia 31

Depois da assembleia realizada no auditório da Livraria Paim, no dia 12, a diretoria do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre) começou a formatar o texto da proposta de Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) para a rede municipal de Rio Branco. A expectativa é apresentar o documento até o dia 31 a equipe técnica da Prefeitura.

Segundo a presidente do SinproAcre, Alcilene Gurgel, a minuta buscou atender todos os anseios da classe, propondo equidade de tratamento entre todos os professores, respeitando a quantidade de contratos ou em caso da existência de dedicação exclusiva.

“Todos os itens foram revistos pela categoria, realizando um minucioso trabalho de reorganização do PCCR, buscando readequar e valorizar o papel do professor”, explicou a sindicalista.

O vice-presidente, Edileudo Rocha, agradeceu a participação dos educadores que buscaram a clareza em todas as propostas.

“A classe participou de forma ativa, propondo normas claras, sem regras obscuras, beneficiando toda a rede de ensino”, afirmou Edileudo.

O tesoureiro do SinproAcre, Alvares Santiago, auxiliou na formatação da proposta, evitando que a regra apresente alguma inconstitucionalidade.

