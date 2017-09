Sintect-AC convoca categoria para decidir por paralisação

O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Acre (Sintect-AC) está convocando a categoria para uma assembleia geral na quinta-feira (21/09), na sede da entidade. O intuito do encontro é deliberar sobre a paralisação por tempo indeterminado a partir das 22h do mesmo dia.

A mobilização tem como objetivo reivindicar a negociação salarial que se arrasta por mais de dois meses. No dia 1º de agosto a pauta de reivindicações foi protocolada, mas apenas nos últimos dias os correios fizeram uma contraproposta.

Segundo o presidente do Sintect-AC, Edson pinheiro, a entidade está em busca de benefícios para os trabalhadores, mas por enquanto os Correios não responderam positivamente.

“Buscamos os benefícios para os trabalhadores, mas até o momento a empresa apenas falou em retirar benefícios, isso deixou todos revoltados. Por isso, já apresentamos uma proposta de paralisação para mostrar que os trabalhadores buscam seriedade nas negociações”, ressaltou o sindicalista.

Os trabalhadores já realizaram uma greve no em abril com o objetivo evitar a retirada de direitos, como a suspensão das férias por um ano, demissões em massa e fechamento de agências.

