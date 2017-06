Sintesac organiza manifestação em defesa dos servidores demitidos pelo Governo do Estado

“Queremos mostrar a realidade dos fatos e apresentar ao Judiciário a real situação vivida por estas famílias”, disse Adaílton

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac) realizará uma nova manifestação nesta quarta-feira (14) em frente ao fórum Barão do Rio Branco para tentar sensibilizar o Poder Judiciário a respeito do drama vivenciado por cerca de 500 famílias de servidores demitidos por conta da pressão do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) junto ao governo do Estado.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), Adaílton Cruz, convocou todos os servidores atingidos pela demissão a participarem da manifestação pacífica a ser realizada no Fórum da Capital nesta quarta-feira, a partir das 10h.

“Nós queremos mostrar a realidade dos fatos e apresentar ao Poder Judiciário a real situação vivida por estas famílias e, com isso, sensibilizar a Justiça sobre a questão. Foram mais de 500 servidores atingidos, alguns dos quais com 20 anos de serviços prestados ao Estado, mas que foram simplesmente jogados na rua”, comentou Adaílton.

Sobre isso, o presidente do Sintesac convidou ainda todos os demais servidores que puderem comparecer e apoiar os colegas demitidos, neste ato em defesa destas 500 famílias agora desprotegidas. As informações dão conta de terem sido mais de 510 demitidos, restado apenas um pequeno grupo de 80 servidores que ficou mais um tempo por conta de contratos em locais de emergência.

