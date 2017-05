Sisu: Curso de Medicina tem a nota de corte mais alta na Ufac

Medicina foi o curso de graduação mais concorrido da Universidade Federal do Acre (Ufac) no último Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), com 769,86 pontos e para a disputa de ampla concorrência.

O curso de graduação em Engenharia Civil foi o segundo mais concorrido, com 699,53 pontos para a disputa de ampla concorrência. Os cursos com as maiores notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2016 na Ufac são no campus de Rio Branco.

Nos cursos mais puxados como Engenharia Aeronáutica, Medicina, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica as notas de corte Sisu podem passar dos 800 pontos no Enem.

Mas, em Pedagogia e outros cursos para formar professores, pode ficar abaixo de 600 pontos. Com informações do Blog do Enem com dados do Ministério da Educação e Cultura.

