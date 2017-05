Sisu do meio do ano é aberto para consulta de vagas; inscrições começam segunda-feira

G1

O Ministério da Educação liberou, na manhã desta sexta-feira (26), a consulta às vagas oferecidas no segundo semestre de 2017 pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Sisu reúne vagas de graduação em universidades federais e estaduais públicas. As inscrições começam na próxima segunda-feira (29) e vão até o dia 1º de junho.

Para ter acesso às vagas, é necessário entrar no site do Sisu (http://sisu.mec.gov.br), e clicar no botão ‘pesquisar vagas’. É possível fazer buscas por curso, instituição ou município. Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado e não tenham zerado na redação.