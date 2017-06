“Só vai turista hoje em Xapuri se for para visitar os buracos”, diz deputado Antônio Pedro

O deputado Antônio Pedro (DEM) criticou na manhã desta quarta-feira (14), o que ele classifica como falta de compromisso das administrações estadual e municipal com o município de Xapuri.

O oposicionista afirma que apesar de vencer as últimas eleições municipais com a promessa de revitalizar a cidade que ficou conhecida mundialmente após o assassinato do sindicalista Chico Mendes.

“O prefeito é do PT e continua virando as costas para Xapuri. Você não anda em uma rua que não tenha buraco. Um dia desses ficou um caminhão atolado no centro da cidade, só saiu puxado”, diz Antônio Pedro.

Segundo o deputado, “é precisa que o governador juntamente com o Deracre façam uma parceria com o prefeito de seu partido. Não tem como ninguém sair de casa é buraco para todos os lados”.

Antônio Pedro afirma que é inadmissível que uma cidade conhecida mundialmente, que o Estado recebeu tantos recursos usando o nome de Chico Mendes, esteja abandonada pelo poder público.

“Hoje faz vergonho ir a Xapuri porque só tem buraco. Só vai turista hoje em Xapuri se for para visitar os buracos. Quero pedir também que ao Deracre que recupera a estrada da Borracha porque ela poderá ficar igual a BR-364”, finaliza Antônio Pedro.

Fonte: ac24horas.com

