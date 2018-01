Sob comando de Charlene Lima, PTB conquista lideranças na capital acreana

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) é um dos partidos que mais cresce no Acre. Desde que passou a ser presidido pela publicitária Charlene Lima, o PTB entrou em franco crescimento e na última sexta-feira (12) deu provas disso ao filiar vários pré-candidatos a deputados estaduais, entre eles nomes conhecidos da sociedade acreana como Renê Fontes, que deixou o PSDB, e Branco do Calafate.

A sigla se prepara para as eleições 2018 com aquisição de novos quadros, formação política e alianças com partidos da oposição.

Na sexta-feira, seguindo o plano de crescimento do partido, traçado pela executiva estadual, Charlene Lima abonou a ficha de filiação de Renê Fontes, Marcos do Esperança e pastor Cleudo. Na ocasião, a presidente partidária agradeceu o empenho de outros membros da sigla como a secretária-geral do PTB, Wânia Pinheiro.

“Hoje o dia foi dedicado ao fortalecimento do PTB, com filiações de pré-candidatos a deputado estadual. Agradeço o empenho dos amigos Leandro Costa, Fabiano Oliveira, Branco do Calafate e nossa pré-candidata a deputada federal Wânia Pinheiro. Sejam bem vindos, Renê Fontes, Marcos do Esperança e pastor Cleudo”, diz.

Charlene, que já foi muito elogiada pelo presidente nacional do PTB, Roberto Jeferson, por ser a única mulher a presidir uma executiva regional e por sua visão política aguçada, afirmou que pretende fortalecer cada dia mais a sigla em busca da construção de um novo momento político para o Acre.

“O PTB seguirá firme na busca de sua ampliação para se fortalecer cada dia mais para estarmos prontos para o pleito eleitoral desse ano quando buscaremos mudar os rumos do Acre e construir um estado melhor para todos. Mais do que buscar novos filiados, nós buscamos pessoas que agreguem ao projeto e por isso estamos felizes pelas novas adesões”, diz.

Comentários