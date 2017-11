Soldado que invadiu e tentou matar homem em supermercado no AC é recruta e Exército acompanha o caso

Na publicação, o 7° BEC lembrou que condutas do tipo não têm aprovação por parte da instituição e que a atitude de Deivison vão contra os princípios do Exército Brasileiro. “Reitera-se que o Exército não admite condutas que afrontem seus valores institucionais, a legislação em vigor ou os princípios de convivência em sociedade”, finaliza a nota do 7° BEC.

“Todo o procedimento está sendo acompanhado pela assessoria jurídica do 7° Batalhão de Engenharia de Construção. Haja vista que o delito não tem qualquer ligação com atividade militar, o 7º Batalhão de Engenharia de Construção prestará todo o apoio para que os orgãos de Segurança Pública elucidem os fatos de maneira mais rápida possível”, declarou a instituição em nota.

Deivison se apresentou na segunda-feira (27) na Divisão de Investigação Criminal (DIC) com um advogado, prestou depoimento e foi liberado logo em seguida. Em nota, o 7º BEC garantiu que o recruta não estava em serviço quando cometeu a tentativa de homicídio dentro do estabelecimento comercial e repudiou veementemente a atitude do soldado.

Exército Brasileiro vai acompanhar toda a investigação do caso envolvendo o soldado Antônio Deivison, de 20 anos. Segundo o 7° Batalhão de Engenharia e Construção (7° BEC), o jovem, que invadiu um supermercado armado perseguindo outro homem e causando pânico no local, é recruta e pertence ao efetivo variável, quando jovens prestam o serviço militar obrigatório na instituição.

Na tarde da última quinta-feira (23) um homem armado invadiu um supermercado durante uma perseguição a outro. O caso foi registrado dentro de um supermercado no bairro Aviário, em Rio Branco. Disparos chegaram a ser efetuados no local e as câmeras de segurança registraram toda perseguição dentro do estabelecimento comercial.

A vítima foi ferida a tiros durante a perseguição. No local do crime, o delegado Rêmulo Diniz falou que a perseguição começou em uma oficina próxima do supermercado. Uma testemunha, que não quis se identificar, contou que após os disparos dentro do supermercado, o suspeito fugiu com um motoqueiro que o esperava em um sinal.