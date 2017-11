Soldados do Exército são presos em flagrante após assaltarem jovem em Rio Branco

Os soldados do Exército Brasileiro identificados como Alan Oliveira e Jardeson Magalhães, ambos com 19 anos, foram presos na noite desta terça-feira (31) após assaltarem um jovem nas proximidades do Via Verde Shopping, em Rio Branco.

A vítima, que preferiu não ter a identidade divulgada, relatou que após os militares tomarem seu celular tentaram fugir rumo ao 2° Distrito.

Uma guarnição da Polícia Militar foi informada do assalto e prendeu a dupla que foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde prestaram esclarecimentos ao delegado plantonista e em seguida foram colocados à disposição da justiça.

De acordo com o que foi informado pela equipe policial, com os suspeitos não foi encontrada nenhuma arma de fogo, porém, a dupla portava vários aparelhos celulares possivelmente roubados de outras vítimas.

