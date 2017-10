Somadas, penas de acusados de matar PM durante assalto no AC ultrapassam 270 anos

O empresário estava com o valor de R$ 80 mil em dinheiro, que havia recebido de uma dívida, além de cheques e o apurado do dia. O policial foi atingido pelas costas e teve a arma levada pelos bandidos.

De acordo com a sentença, Michael Douglas Vieira Pinheiro foi condenado a 47 anos, um mês e 10 dias; José Valdenes Viana da Silva a 48 anos, 7 meses e 10 dias; João Vitor Ferreira da Silva deve responder a 50 anos, 9 meses e 10 dias; Eurico Mendes do Nascimento a 50 anos; Sérgio Oliveira de França também pegou 50 anos e, por fim, Francisco Altemir da Silva, a 29 anos, 3 meses e 10 dias.O crime causou comoção na cidade na época. Centenas de pessoas acompanharam a chega dos acusados na delegacia da cidade. Sérgio França foi apontado na época por ter armado o assalto à casa do empresário. O delegado do caso chegou a dizer que o acusado tomou café com o empresário no mesmo dia que cometeria o crime.