Sucuri de mais de 5 metros resgatada pelo Corpo de Bombeiros assusta moradores de Tarauacá

Uma cobra Sucuri de cerca de 5,5m, assustou moradores do bairro do Corcovado, no município de Tarauacá. A cobra apareceu nas proximidades da ponte sobre o rio Tarauacá, na BR-364. O aparecimento ocorre devido a cheia do manancial, que nesta terça ultrapassa a cota de transbordamento e atinge os 10, 15 metros.

Era por volta das 14:30 horas, quando populares a avistaram atravessando a rodovia e chamaram o Corpo de Bombeiros. Ao chegaram no local os bombeiros imobilizaram o animal, a colocaram na viatura e devolveram-na para as águas do Rio Tarauacá.

De acordo com informações do corpo de bombeiros não é comum uma sucuri desse tamanho nessa região. “Esse é o procedimento que nós devemos ter nesses casos. Como não há no município um setor responsável para acolhimento desses animais, ela foi devolvida para seu habitat natural”, disse um dos homens do Corpo de Bombeiros.

