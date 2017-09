Superintendente do Incra fiscaliza obras de melhorias de ramais em Porto Acre, Assis Brasil e Brasiléia

ASSESSORIA

O superintendente regional do Incra no Acre, Eduardo Ribeiro realizou na última semana a vistoria das obras de aberturas de ramais na região dos municípios de Brasiléia e Assis Brasil e nesta quarta-feira, 6, esteve no município de Porto Acre onde os trabalhos estão sendo realizados desde o final do mês de agosto.

Estão sendo realizadas ações de melhorias e obras de arte (bueiros) ao longo de 40 km nos ramais Pique do Meio e Capixaba, na região do Projeto de Assentamento Tocantins, em Porto Acre e de melhoramento em 97,5 km em ramais na região de Brasiléia e Assis Brasil.

As obras são frutos dos convênios nº755824/2011 e nº 806622/2014 firmado entre Incra e governo do Acre, por meio do Deracre. A intervenção nos acessos beneficiará cerca de 1,3 mil pessoas das comunidades PAE Santa Quitéria, PA Pão de Açúcar, PDS Porto Carlos e PA Três Meninas, nos municípios de Brasiléia e Assis Brasil e na PA Tocantins, em Porto Acre.

De acordo com o superintendente do Incra no Acre, Eduardo Ribeiro, as obras realizadas nos municípios fazem parte de um plano de ações da autarquia em todo o Estado para 2017. Ribeiro destaca ainda que, a equipe técnica do Incra está em fase de conclusão do planejamento para intervenção em ramais na região da comunidade do Caquetá.

“No início deste ano montamos um plano de ações para serem realizados em várias regiões do Estado e os municípios de Porto Acre, Brasiléia e Assis Brasil estão dentro deste planejamento. Estamos realizando o melhoramento e a execução de obras de artes, que são os bueiros, em 40 km nos ramais do Pique do Meio e no Capixaba e estamos em busca de recursos orçamentários para trabalhar também dentro do Caquetá, além das obras na região do Alto Acre. Nossa equipe técnica não tem medido esforços para contemplar o máximo de comunidades possíveis em nossos planejamentos”, enfatizou Eduardo Ribeiro.

No município de Porto Acre, Eduardo Ribeiro esteve acompanhado da engenheira civil do Incra, Sara Castro Sena, responsável pela fiscalização das obras onde percorreram os 40 km dos ramais que estão recebendo as benfeitorias. No ramal Pique do Meio a equipe esteve visitando a escola estadual de ensino fundamental São Raimundo Nonato, que atende mais de 270 crianças e adolescentes da região mais próximas.

Para o diretor da escola, Raimundo Antônio Barros de Freitas, mais conhecido como seu Eliseu, as obras que estão sendo realizadas trazem um novo alento para as comunidades que serão contempladas.

“Atendemos mais de 270 alunos dessa região do PA Tocantins e nos sentimos muito agradecidos pelo o Incra ter voltado suas ações para essa localidade. Neste ano começamos nossas aulas com mais de um mês de atraso devido à dificuldade de acesso. Todos os nossos alunos, para se deslocarem de sua casa até a escola, dependem de transporte escolar e essa melhoria no ramal está vindo em boa hora. Não só nós, da comunidade escolar, mas toda comunidade estamos muito felizes com essa ação do Incra”, declarou o diretor.

