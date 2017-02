Supostos integrantes do Comando Vermelho executam dois jovens na Capital

Mais dois jovens foram executados na madrugada desta sexta-feira (03), em uma residência no Ramal Gurgel, na estrada do Amapá. Eles seriam vítimas da sangrenta guerra de facções que vem eixando um rastro de sangue nas ruas de Rio Branco. De acordo com informações da polícia, os dois integravam da facção Bonde dos 13.

Segundo o que foi repassado aos policiais militares que atenderam a ocorrência, vários homens armados invadiram a residência e efetuaram vários disparos de armas de fogo contra os irmãos, Kenedy Sobrinho dos Santos, de 25 anos e Paulo Sérgio Gomes Sobrinho, de 19 anos e saíram da casa gritando: “aqui é Comando Vermelho, porra”.

Acionados via telefone, os policiais chegaram ao local e encontraram as vítimas em poças de sangue no interior da residência. Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foram chamados, mas só puderam atestar o óbito das vítimas. A área foi isolada para os trabalhos dos peritos criminais.

A Polícia Militar ainda realizou uma busca na localidade e regiões adjacentes na tentativa de encontrar os suspeitos do duplo assassinato, mas nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

