Suspeito de matar homem enquanto dormia em Xapuri é procurado pelas autoridades

Alexandre Lima

O Delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, Alex Danny, quando tomou conhecimento do crime ocorrido nesta segunda-feira, dia 12, determinou através de uma Ordem de Investigação Policial, que uma equipe de investigadores coordenada pelo chefe do serviço de investigação da Delegacia do município, Eurico Feitosa, para realizar investigação no sentido de apurar a autoria do homicídio contra a vítima Calixto Alves de Oliveira, bem como, as circunstância e motivação para prática do crime que chocou os moradores.

Segundo o investigador Eurico Feitosa, juntamente com sua equipe composta pelos investigadores Aurimar Farias, Marcelo Moreira e Edinaldo Sequeira, ao tomarem conhecimento do crime, realizaram diligencia no local, o qual já se encontrava preservado por homens da Polícia Militar.

De acordo com um levantamento no local do crime, com ajuda da Polícia Militar, já foi identificado o suspeito de ter praticado o crime. Em seguida, os investigadores passaram a realizar busca em diversos locais da cidade de Xapuri com objetivo de prender em flagrante, Sidnei Campos de Almeida, vulgo “Caboco”.

A vítima foi encontrada morta dentro de sua própria casa em cima da cama com vários cortes na cabeça, provavelmente causada por arma branca. Após praticar o crime, ‘Caboco’ se evadiu da cidade.

De acordo com levantamento, a forma em que foi encontrado o corpo, a vítima poderia estar dormindo quando foi brutalmente assassinada. No local do crime, foi coletado alguns materiais que podem ajudar na investigação. O corpo foi encaminhado ao IML para os procedimentos de praxe.

